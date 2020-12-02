Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı
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Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı

02.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:11

Son dakika! Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist M.Ş.K., Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan terörist emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG adına Suriye'den Türkiye'ye yapılan yasa dışı geçişleri organize ettiği, silah, patlayıcı madde, mühimmat gibi malzemeleri temin ettiği belirlenen şüpheliyi takibe aldı.

INTERPOL TARAFINDAN ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ekipler, bu kişinin Interpol tarafından kırmızı bültenle ve Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Mahkemesi ile İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.Ş.K. olduğunu tespit etti.

TERÖRİST TUTUKLANDI

Ceylanpınar'ın kırsal mahallesine terör ve istihbarat ekiplerince düzenlenen operasyonla M.Ş.K. gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist tutuklandı.

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Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı
Haber Yorumları (8)
TUĞRA: İnşallah akşama serbest bırakmazlar
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UYANMIŞ TÜRK: BU ZAMANA KADAR İNTERPOL TARAFINDAN ARANMADIĞI İÇİN ŞANLI URFADA SAKLANIYORDU SANIRIM!!! İLGİNÇ. . .
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