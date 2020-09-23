Son Dakika: İmam hatiplilerle ilgili sözleri tepki çeken Erol Mütercimler'in 1,5 yıla kadar hapsi isteniyor
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Son Dakika: İmam hatiplilerle ilgili sözleri tepki çeken Erol Mütercimler'in 1,5 yıla kadar hapsi isteniyor

23.09.2020 11:18 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:45

Son dakika: İmam hatip lisesi mezunları için söylediği "İmam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor; sahtekar, cinsi sapık" sözleri tepki çeken Erol Mütercimler hakkında 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İmam hatip lisesi mezunları hakkında bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle Erol Mütercimler hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Mütercimler hakkında "Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama" suçundan 9 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

EROL MÜTERCİMLER NE DEMİŞTİ?

Eylül ayı başında Haber Global TV ekranlarında Saynur Tezel'in moderatörlüğünde gerçekleşen programa İsmail Saymaz, Erol Mütercimler, Müfid Yüksel ve Hayri Kırbaşoğlu konuk olmuştu.

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarıyla ilgili olay yaratan sözler kullandı.

Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

ÇOK SAYIDA KURUM VE KİŞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mütercimler'in bu sözlerinden sonra başta imam hatip mezunları olmak üzere çok sayıda bakanın da aralarında bulunduğu kişiler savcılıklara suç duyurusunda bulundu.

ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkilerin ardından Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdik Zaman Siyaset programına konuk olan Erol Mütercimler kullandığı ifadenin bağlamından koparıldığını belirterek, "O yayınlanmış bölümü dinleyip kalbi kırılan, üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum" dedi.

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Son Dakika: İmam hatiplilerle ilgili sözleri tepki çeken Erol Mütercimler'in 1,5 yıla kadar hapsi isteniyor

Kaynak: Haberler.com

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Haber Yorumları (17)
YANİİİ: Erol Beyin sözleri maksadını aşmış tamam da bu istenen ceza ne? Saçmalamayın Allah aşkına. Ülkede gerçek suç işleyenler cana, mala, ırza kast edenler , Adaleti getirdiğiniz durum yüzünden elini kolunu sallayarak sokakta geziyor. Bu yüzden hapis cezası mı verilir. İyice şirazesi kaydı ülkenin. . .
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;:-:;: BEN INANMADIGIM ICIN HIC BIR PARTIYI TUTMAYAN 66 YASINDA BIR KISIYIM VE ARTIK GELDIGIMIZ SÜRECTE ADALET ADIL DEGIL YANLI VE KANUNLAR ADAMINA GÖRE UYARLANIYOR ATATÜRKE SILAH ARKADASLARINA MUHALIFLERE MUHALEFET PARTISININ BASKANLARINA HAKARET EDILIYOR KIMSEDE TIK YOK SUCLULAR SERBEST BIRAKILIYOR SOSYAL MEDYADA TEPKILER ARTINCA TEKRAR TUTUKLANIYOR KENDILERINE YAKIN GÖRDÜKLERI BIR SUC ISLEDIGINDE HAREKETE GECMIYENLER KARSI TARAFA ATMACA KESILIYOR KIMSE KIMSEYE HAKARET ETMESIN AMA BÖYLE ADALET OLMAZ
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GRANDE: Niye? Mesela Fatih Tezcan''ın her söylediği düşünce özgürlüğü oluyor da bu düşünce özgürlüğü olmuyor mu?
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