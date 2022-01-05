Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı! İlk sırada Kırklareli var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

KIRKLARELİ İLK SIRADA YER ALDI

Haritaya göre en fazla vakanın görüldüğü il 468,85 Kırklareli olurken, onu sırasıyla 462,01 ile Çanakkale ve 427,42 ile Eskişehir takip etti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDEKİ SON DURUM

Haritada yer alan verilere göre, 18-24 Aralık'ta 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

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