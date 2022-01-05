Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı! İlk sırada Kırklareli var
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı. Haritaya göre her 100 bin kişide en çok vaka görülen il Kırklareli oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.
Haritaya göre en fazla vakanın görüldüğü il 468,85 Kırklareli olurken, onu sırasıyla 462,01 ile Çanakkale ve 427,42 ile Eskişehir takip etti.
Haritada yer alan verilere göre, 18-24 Aralık'ta 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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