Son Dakika! İlham Aliyev duyurdu: Cebrail bölgesinde 13 köy işgalden kurtarıldı

Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçici ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun saldırılarına karşılık verildiğini belirtti ve birçok yerleşim yerinin kurtarıldığını aktardı. Aliyev, Karabağ'da Cebrail bölgesinde de 13 köyün işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı son dakika açıklamasında, "Geçici ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun saldırılarına karşı Azerbaycan ordusu karşılık verdi ve birçok yerleşim yerini kurtardı. Karabağ'da Cebrail bölgesinde 13 köy işgalden kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

"KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aliyev, "Cebrail bölgesine bağlı Sultanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeykhanlı, Gümüşağ, Hacı, Göreyçinveysallı, Niyazgüllüler, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayilli, İsaıklı köyleri kurtarıldı. Karabağ Azerbaycan'dır!" dedi.

ERMENİSTAN SİVİL YERLEŞİM YERLERİNİ VURMAYA DEVAM EDİYOR

Ayrıca, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni ordusunun gece boyunca Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerine hava ve top atışları yaptığı aktarıldı.