Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek

Son dakika! İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşecek. İki ismin sürpriz görüşmesinin yapılacağı yer de sürpriz niteliğinde değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP liderini evinde ziyaret edeceği bildirildi.

İKİLİ ARASINDA NELERİN KONUŞULACAĞI MERAK EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti. Öte yandan geçen hafta da Cumhur İttifakı'nın ortağı iki isim bir araya gelmişti. Bu görüşmeden kısa süre sonra yapılacak olan sürpriz ziyarette nelerin konuşulacağı merak edildi.