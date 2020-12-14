Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili davada Kaftancıoğlu hakkında hapis cezası talebi
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Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili davada Kaftancıoğlu hakkında hapis cezası talebi

14.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:34
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili davada Kaftancıoğlu hakkında hapis cezası talebi

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına dair yürütülen soruşturma kapsamında Canan Kaftancıoğlu, 9 aydan 10 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında iddianamesini hazırladı. Kaftancıoğlu'na "Suç işlemeye tahrik", "Suçu ve suçluyu övmek" gerekçeleriyle 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLİRSE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianame kabul edilirse Kaftancıoğlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Canan Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasında, CHP Üsküdar İl Başkanı Suat Özçağdaş'ı azmettirdiği iddia edildi. Hakkında "özel hayatın gizliliği ihlal etmek" suçlamasıyla geçtiğimiz haftalarda dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, ifadesinde il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti.

TAKİPSİZLİK KALDIRILDI

Kaftancıoğlu hakkında daha önce aynı suçlamayla ilgili takipsizlik kararı verilmişti. Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmişti. Kararda Kaftancıoğlu'nun özel hayatın gizliliğini azmettirme suçundan delil yetersizliği, diğer suçlardan ise unsur yokluğu nedeniyle kovuşturma yapılmasına olanak bulunmadığı bildirildi. Altun'un avukatının itirazı üzerine İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği, "Canan Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan azmettirici olup olmadığı, diğer suçları işleyip işlemediği hususunda takdir ve değerlendirme yetkili mahkeme tarafından yapılması gerekir" gerekçesiyle takipsizlik kararı kaldırılmıştı. İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma dosyasının yeniden soruşturma savcılığına gönderilmesine karar vermişti. İddianamede mahkemenin takipsizlik kararını kaldırması nedeniyle kamu davası açılması gerekliliği doğduğu belirtildi.


Haber Yorumları (5)
SABRİ: Devletin bütün kurumları ile bir kişiye saldırıyorlar. Ne kadar cesursunuz, gözlerim yaşardı. İstanbul seçimini kaybetmenin şokunu hala atlatamadınız, içi boş iddialar ile intikam almaya çalışıyorsunuz. Birilerinin ceplerine akan nehirlerin önüne set çekilince kudurdular. Halbuki o nehirler kuruyana kadar içmeyi planlıyorlardı. İçecek bir şey kalmayınca da çekip gideceklerdi.
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CAN: senmisin belediye aracini evime gonderen seni hapse atiyim da gör.
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GERCEK: ADALET VE KALKINMA SIKIYSA İNANMA
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