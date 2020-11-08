Son Dakika! Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili Türkiye'den ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika! Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili Türkiye'den ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın

08.11.2020 12:26 | Son Güncelleme: 08.11.2020 12:46

Son dakika! Aliyev, "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmıyor" diyerek Azerbaycan'ın 28 yıl sonra Şuşa'yı işgalden kurtardığını müjdeledi. Zaferle ilgili olarak Türkiye'den de ilk kutlama mesajı İletişim Başkanı Altun'dan, "Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın" sözleriyle geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında 28 yıl sonra Karabağ'ın kalbi olarak anılan Şuşa kentinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev'in müjdesinden sonra Türkiye'den de kutlama mesajları geldi.

"BİRLİK BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa'nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun"

Son Dakika! İletişim Başkanı Altun'dan Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın

"KUTLU, UĞURLU OLSUN"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise müjdeyi "Ve Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu... Kutlu olsun. Uğurlu olsun" sözleriyle kutladı.

Son Dakika! İletişim Başkanı Altun'dan Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın

"MÜBAREK OLSUN"

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Şuşa zaferine ilişkin mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: "Mübarek olsun... Bereketli olsun... Hayırlı ve kutlu olsun..."

Son Dakika! İletişim Başkanı Altun'dan Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın
Son Dakika! Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili Türkiye'den ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ziya Selçuk Mesut Yılmaz İlham Aliyev Mustafa Varank
Magazin Uğur Mumcu Timur Selçuk Burak Özçivit İzzet Yıldızhan
Spor Can Bartu Ali Şansalan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Kız Türk Twitter Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili Türkiye'den ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 12:47:40. #1.14#
title