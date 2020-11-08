Son Dakika! Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili Türkiye'den ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın

Son dakika! Aliyev, "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmıyor" diyerek Azerbaycan'ın 28 yıl sonra Şuşa'yı işgalden kurtardığını müjdeledi. Zaferle ilgili olarak Türkiye'den de ilk kutlama mesajı İletişim Başkanı Altun'dan, "Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın" sözleriyle geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında 28 yıl sonra Karabağ'ın kalbi olarak anılan Şuşa kentinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev'in müjdesinden sonra Türkiye'den de kutlama mesajları geldi.

"BİRLİK BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa'nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun"

"KUTLU, UĞURLU OLSUN"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise müjdeyi "Ve Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu... Kutlu olsun. Uğurlu olsun" sözleriyle kutladı.

"MÜBAREK OLSUN"

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Şuşa zaferine ilişkin mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: "Mübarek olsun... Bereketli olsun... Hayırlı ve kutlu olsun..."