Son dakika! İki kez ölümden dönen Hasan: Yangından kaçarken nehirde boğuluyordum
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Son dakika! İki kez ölümden dönen Hasan: Yangından kaçarken nehirde boğuluyordum

Son dakika! İki kez ölümden dönen Hasan: Yangından kaçarken nehirde boğuluyordum
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ANTALYA Manavgat'ta, orman yangınlarının ikinci günü sabaha karşı alevlerden kaçmaya çalışırken, çalıştığı işletmenin kenarındaki Manavgat Irmağı'na atlayan Hasan Selim Işık (52), nefes darlığı nedeniyle yüzemeyince komşu işletmedeki arkadaşı tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

ANTALYA Manavgat'ta, orman yangınlarının ikinci günü sabaha karşı alevlerden kaçmaya çalışırken, çalıştığı işletmenin kenarındaki Manavgat Irmağı'na atlayan Hasan Selim Işık (52), nefes darlığı nedeniyle yüzemeyince komşu işletmedeki arkadaşı tarafından boğulmaktan kurtarıldı. Işık, "Yangından kaçarken nehirde boğuluyordum" dedi.

Manavgat Irmağı yanındaki işletmelerin birçoğu yangında hasar gördü. Yeşilvadi işletmesinde çalışan ve 20 yıldır Manavgat'ta yaşadığını söyleyen Hasan Selim Işık, yangında her şeyinin yandığını, perişan durumda olduklarını söyledi. Alevlerin hortum gibi bir anda her yeri sardığını anlatan Işık, "Yangın hemen karşıda başladı. Ben şurada yatıyordum. Arkadaşlar, 'Kalk yangın geliyor' dedi. Ben paldır küldür kalktım. Bir köpeği çıkardım buradan, bir köpek de yandı" dedi.

Kendisini güçlükle nehre attığını belirten Işık, "Yangından kaçarken nehirde boğuluyordum. Yardımıma koşan arkadaşım 'Derin burası, 8-10 metre var' dedi. Ondan sonra alçak yere götürdü. Alçak yerden yavaş yavaş adım adım yürüdük. Akıntı götürüyordu bizi, birbirimize tutuna tutuna geçtik karşıya. Nehir içinde 10 dakika yürüdükten sonra karşıya geçtik ve muz bahçesine girdik sonra da caddeye çıktık. Yüzme biliyorum ama nefes darlığı var, nefesim yetmiyor ama malımız çok kötü gitti. Bir anda hortum gibi geldi. Aldı götürdü, ne varsa. Perişanız, paramız pulumuz her şeyimiz gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyimiz yandı, yardım istiyoruz" diye konuştu.

Yanan ve yıkılan restoran binasının üst katındaki dairede kalan, buranın yıkılması nedeniyle kalacak yeri de olmayan Hasan Selim Işık, bir taraftan işletmedeki yıkıntılarını toparlamaya çalışıyor, geceleri ve yorulduğunda ise arkadaşlarının getirdiği yatakta açık alanda sabahlıyor.


Son dakika! İki kez ölümden dönen Hasan: Yangından kaçarken nehirde boğuluyordum
Son dakika! İki kez ölümden dönen Hasan: Yangından kaçarken nehirde boğuluyordum
Son dakika! İki kez ölümden dönen Hasan: Yangından kaçarken nehirde boğuluyordum
Son dakika! İki kez ölümden dönen Hasan: Yangından kaçarken nehirde boğuluyordum
Son dakika! İki kez ölümden dönen Hasan: Yangından kaçarken nehirde boğuluyordum
Son dakika! İki kez ölümden dönen Hasan: Yangından kaçarken nehirde boğuluyordum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

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