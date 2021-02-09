Son Dakika: Marmara'daki fırtına İDO ve BUDO'yu vurdu! Bazı seferler iptal edildi

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Son dakika: Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına Bursa Deniz Otobüslerinin ve İstanbul Deniz Otobüslerinin seferlerini etkiledi. Yapılan açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği aktarıldı.

Dün gece Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşamı olumsuz şekilde etkiledi. Özellikle İstanbul'da bazı binaların çatıları uçtu ve çevrede maddi hasara neden oldu.

METEOROLOJİ FIRTINA UYARISI VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için de fırtına uyarısı verirken, deniz seferleri bu durumdan etkilendi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İDO SEFERLERİ DE İPTAL

Öte yandan İDO'dan yapılan açıklamada ise, 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 08:00 Yalova-Pendik, 08:00 Pendik-Yalova, 07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 07:45 Yenikapı-Yalova seferlerinin iptal edildiği belirtildi.