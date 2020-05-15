Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
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Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu

Son dakika: İçişleri Bakanlığınca terör soruşturması kapsamında görevden alınan Siirt Belediye Başkanlığı Vekilliğine Vali Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine Vali Enver Ünlü atandı.

Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
15.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:06

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Iğdır, Siirt illerinin belediye başkanları gözaltına alındı ve belediyelere kayyum atandı. Siirt Belediye Başkanlığı Vekilliğine Vali Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine Vali Enver Ünlü atandı.

YERLERİNE KAYYUM ATANDI

Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, Iğdır'da ise Vali Enver Ünlü belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Görevlendirmenin ardından belediye binalarının çevresinde polis güvenlik önlemi aldı.

IĞDIR BELEDİYE BAŞKANI AKKUŞ GÖZALTINDA

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet savcılığınca Akkuş hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Iğdır Belediyesi hizmet binası ile Akkuş'un kent merkezindeki evine geldi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK ÜYESİ OLMAK"

Ekipler, çevresini bariyerlerle kapattıkları belediye binasındaki Akkuş'un makam odası ile evinde aynı saatlerde arama başlattı. Polisler daha sonra Belediye Başkanı Akkuş'u evinde "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan gözaltına alıp bir polis aracına bindirerek önce belediye binasına ardından emniyete götürdü.

BAŞKAN YARDIMCISI ÇELİK DE GÖZALTINDA

Akkuş'un yanı sıra Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Çelik'in de aynı soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin, belediye hizmet binası ile Akkuş'un evindeki aramalarının ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Aramalar sırasında zırhlı araç desteğindeki polisler de belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

SİİRT'TE 3 BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül haklarındaki terör soruşturması nedeniyle görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. Ayrıca bu 3 belediye başkanı yine terör soruşturması gerekçesiyle gözaltına alındı.

Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu

Güncel Manşet

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