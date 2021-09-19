Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK/KCK'lı terörist, J-İHA/SİHA destekli hava harekatında etkisiz hale...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK/KCK'lı terörist, J-İHA/SİHA destekli hava harekatında etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı : Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK/KCK'lı terörist, J-İHA/SİHA destekli hava harekatında etkisiz hale getirildi.
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri