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Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti

Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti
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Türk sanat müziğinin efsane ismi Emel Sayın, sağlık sorunları nedeniyle önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği Bursa ve Harbiye açık hava konserlerini ertelemek zorunda kaldığını duyurdu. Kısa bir süre tedavi göreceğini açıklayan 80 yaşındaki usta sanatçının vertigo (baş dönmesi) rahatsızlığı nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.

  • Emel Sayın, 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerini ileri bir tarihe erteledi.
  • Erteleme nedeni olarak kısa süreli tedavi gerektiğini ancak endişelenecek bir durum olmadığını açıkladı.
  • Magazin kulislerinde ertelemenin vertigo rahatsızlığından kaynaklandığı iddia edildi.

Türk sanat müziğinin usta yorumcusu Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Haziran ayında sahne almaya hazırlandığı iki büyük konserini ani bir kararla ileri bir tarihe ertelediğini duyuran Sayın, sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

"ÇOK ENDİŞELECEK BİR DURUM YOK"

Sosyal medya hesabından dinleyicilerine seslenen Emel Sayın, erteleme kararını şu sözlerle duyurdu:

"Çok sevgili dinleyicilerim, 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerimizi, üzülerek belirtmek isterim ki ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldım. Ayrıca bilmenizi isterim, çok endişeleneceğiniz bir durumum yok ama kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor. Sizlerden gelen güzel dilekler için şimdiden teşekkür ederim. Yarın sizlerle paylaşacağım videoda bu kararı neden aldığımızı daha detaylı anlatacağım. Anlayışınız ve sevginiz için gönülden teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum."

KONSERLERİN İPTAL NEDENİ VERTİGO MU?

Usta sanatçının "Tedavi olmam gerekiyor" açıklamasının ardından, hayranları "Emel Sayın'ın hastalığı ne?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre, usta sanatçının sahnelerden kısa bir süre uzak kalmasına ve yoğun hazırlık gerektiren bu iki büyük konseri iptal etmesine yol açan rahatsızlığın vertigo (şiddetli baş dönmesi) olduğu ileri sürüldü.

Sanatçının, rahatsızlığın detaylarını ve tedavi sürecini yarın yayınlayacağı özel bir videoyla netleştirmesi bekleniyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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