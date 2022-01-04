Son Dakika! İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi? İçişleri'nden iddiaya yanıt geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

"8 KİŞİLİK EKİP VAR"

Çataklı terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırıldığı yönünde iddia ve tespitler üzerine özel teftiş başlatıldığını hatırlatarak "Rapor henüz tamamlanmadı. Kimleri görevlendirdik onları paylaşayım. 5 mülkiye müfettişi, 1 hazine ve maliye, 1 MASAK uzmanı, 1 ticaret müfettişi... 8 kişilik bir heyet var." ifadelerini kullandı.

MÜFETTİŞİN AK PARTİ'Lİ OLDUĞU İDDİASINA YANIT

Heyette yer alan müfettişlerden birinin AK Parti milletvekili adayı olduğuna ilişkin iddialara yanıt veren Çataklı, Teftiş Kurulunda pek çok partiden aday olup geri dönen arkadaşların olduğunu söyledi.

Çataklı sözlerine şöyle devam etti: "Bunların bilirkişi görevlendirme yetkisi var. 1 arkadaşın AK Parti adayı olma durumu var ama 8 müfettiş var. 1 arkadaş daha önce farklı süreçlerde görev yapmış. Ayrıca anayasal hakkıdır. Teftiş Kurulunda da bu var. Pek çok partiden aday olup geri dönen arkadaşlar var. Hatta CHP'den de arkadaşlar var. Olayın içeriğine bakmak lazım."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne PKK, DHKP-C, MLKP, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe alındığı iddialarının ardından özel teftiş başlatmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konunun siyasi değil, ulusal bir güvenlik meselesi olduğunu söylemişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise duruma sert tepki göstermişti.

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