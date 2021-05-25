Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine verdiği destekten dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz
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Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine verdiği destekten dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz

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Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye parti grup toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle teşekkür etti. Bahçeli'nin "İçişleri bakanımız yalnız değildir. Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna da hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir" sözlerine karşılık Soylu da "Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye, Türkiye'ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz." dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Süleyman Soylu'yu hedef alan sözleri ve ortaya attığı tartışmalı iddiaları bugün parti grup toplantısında konuşma yapan Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi.

BAHÇELİ'DEN SOYLU'YA DESTEK

Bahçeli, Soylu'ya destek vererek kürsüden "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek. İçişleri Bakanı'mızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

"MÜTEŞEKKİRİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu açıklamalar sonrasında Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Soylu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı: "Devlet-i Ebed Müddet anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye, Türkiye'ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz."

"HEDEF TÜRKİYE"

Gündemi karıştıran iddialar sonrasında dün akşam bir canlı yayına katılan Soylu, söz konusu söylentilere karşı "Burada hedef Türkiye. Çok basit bir operasyon var. Özne seçilmemin sebebi şu; bir, ben hükümetin bir üyesiyim. AK Parti'nin yöneticiliğini de yaptım. Yalın kılıç mücadelemize devam ediyoruz. Dünyanın en iğrenç yalanlarını ortaya koyup, bunu siyasetin ana malzemesi haline getirip, bir tarafına koymak, bu videoları izletmek esas itibariyle bir operasyondur." demişti.

Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine verdiği destekten dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz
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Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine verdiği destekten dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz - Haberler
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