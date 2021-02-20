Son Dakika: Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'linin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söyledi
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Son Dakika: Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'linin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söyledi

20.02.2021 23:24 | Son Güncelleme: 21.02.2021 00:21

Son dakika: Gara operasyonuna ilişkin Meclis'te yaptığı açıklamada "HDP'li bir kadın vekilin Gara'ya gittiğini biliyoruz" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o ismin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde "HDP'li bir kadın milletvekili Gara'ya gitti" diyen Soylu'ya o ismin kim olduğu soruldu.

Soylu, HDP'li milletvekilinin ismini açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"2017'de terör örgütüne katılan biri, bir süre önce bize teslim oldu. Terör örgütlerinin korkusu, bizim bu kişilerle yaptığımız mülakatlardır. 2017'de ilk önce Nusaybin ve Kızıltepe'ye geliyor, sosyal medyadan tanıştığı birinin ikna etmesiyle birlikte terör örgütüne katılıyor. Ardından kendisine bir telefon numarası veriliyor, o da HDP eski milletvekili Hatice Kocaman'a ait.

Kocaman'ı arıyor 'terör örgütüne katılmak istiyorum' diyor. Kocaman'ın telefonda böyle şeyler konuşulmaz çıkışı sonrası buluşuyorlar ve gidip bir süre onunla kalıyor. Ardından terör örgütüne katılıp Gara'da eğitimlerini alıyor.

O İSİM DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR

En nihayetinde Gara'dan Mahmur'a gidileceği söyleniyor. Gara'dan birisiyle birlikte arabaya biniyorlar. Yanındaki diyor ki 'bunu tanıdın mı?', 'Hayır tanımadım' deyince bu Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Ağrı milletvekili diyor.

"KANDİL'E AVRUPA DİYORLAR"

Gara'da karşılaştığı milletvekili ise daha yeni, bu 2017'de olan bir olay. Aslında bildiğimiz başka milletvekilleri de var, size bir cümle daha söyleyeyim. Bu terör örgütünün yukarısındakiler Kandil'e Avrupa derler, kendi aralarında geliştirdikleri kod adları."

Son Dakika: Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'linin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı
Dirayet Dilan Taşdemir

DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR KİMDİR?

1982'de Ağrı'da doğdu. Mersin Üniversitesi Sosyoloji ve Arkeoloji bölümlerini bitirdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Kadın Politikaları alanında danışmanlık yaptı. 25, 26 ve 27. Dönemde Ağrı Milletvekili seçildi ve görevini devam ettiriyor. Bu üç dönemde de İçişleri Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelikleri yaptı. HDP MYK Üyesidir. Orta düzeyde Almanca bilen Taşdemir, bekârdır.

Son Dakika: Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'linin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söyledi

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