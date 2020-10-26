Son Dakika! Bakan Soylu'dan İskenderun'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: İki terörist de etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika! Bakan Soylu'dan İskenderun'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: İki terörist de etkisiz hale getirildi

26.10.2020 22:57 | Son Güncelleme: 26.10.2020 23:59

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1 polis yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından patlamaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"İKİ TERÖRİST DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakan Soylu, yürütülen operasyon sonucunda, İskenderun'da 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Soylu paylaşımında, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Bakan Soylu'dan İskenderun'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: İki terörist de etkisiz hale getirildi

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK"

Öte yandan, Hatay Valiliği'nden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika! Bakan Soylu'dan İskenderun'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: İki terörist de etkisiz hale getirildi

İlgili Haberler

Teröristlerin kullandığı otomobil ise terkedilmiş olarak bulundu
Teröristlerin kullandığı otomobil ise terkedilmiş olarak bulundu
Hatay'da teröristlerle girilen çatışma ve patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Hatay'da teröristlerle girilen çatışma ve patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika: Hatay'da terör saldırısı! Herhangi bir can kaybı yok, operasyon devam ediyor
Son Dakika: Hatay'da terör saldırısı! Herhangi bir can kaybı yok, operasyon devam ediyor
Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler geldi
Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler geldi
Hatay'daki terör saldırısının ardından akıllara ABD'nin uyarısı geldi
Hatay'daki terör saldırısının ardından akıllara ABD'nin uyarısı geldi
Saldırıyı gerçekleştiren teröristler, paramotorla Münbiç'ten Amanoslar'a gelmiş
Saldırıyı gerçekleştiren teröristler, paramotorla Münbiç'ten Amanoslar'a gelmiş
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: Hatay'da 2 terörist de etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: Hatay'da 2 terörist de etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: Hakkari'de 17 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: Hakkari'de 17 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları (2)
ÖNCE BİR: DÜN İSTANBUL''DA SAĞDA SOLDA TOPLANAN SURİYELİLER NECİ ONU BİR ÖĞRENSEK Mİ?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MÜSLÜM BABA: Herşey vatan için
Cevap Yaz 6 13 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Akıncı
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Aleyna Tilki Erkan Kolçak Köstendil
Spor Falcao Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Sabah Hatay Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Bakan Soylu'dan İskenderun'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: İki terörist de etkisiz hale getirildi - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 00:02:24. #1.15#
title