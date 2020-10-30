Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan 6.6'lık İzmir depremiyle ilgili açıklama: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
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Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan 6.6'lık İzmir depremiyle ilgili açıklama: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi

30.10.2020 15:29 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:47

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu merkez üssü İzmir olan ve İstanbul'da da hissedilen 6.6'lık depremle ilgili açıklamada bulundu. Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir" dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Buca ve Bayraklı'da bazı binalar yıkılırken, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi.

"6 BİNA YIKILMA İHBARI GELDİ"

Soylu yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan 6.6'lık İzmir depremiyle ilgili açıklama: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
Haber Yorumları (1)
MEMOLİ: görüntülerde bile daha fazlası sayılıyor hangi 6 bari konuşmayın
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