Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan 6.6'lık İzmir depremiyle ilgili açıklama: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu merkez üssü İzmir olan ve İstanbul'da da hissedilen 6.6'lık depremle ilgili açıklamada bulundu. Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir" dedi.