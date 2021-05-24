Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Mehmet Ağar'a çağrı: Marinadaki görevinden 48 saat içinde ayrılması lazım

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Bodrum Yalıkavak Marina'daki göreviyle ilgili Mehmet Ağar'a çağrı yaptı. Bakan Soylu, "Sayın Ağar'ın marinada görev alması doğru mu? 48 saat içinde ben olsam ayrılırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk TV'de gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Sedat Peker'in iddiaları sonrası çok konuşulan Bodrum Yalıkavak Marina'yla ilgili Mehmet Ağar'a çağrıda bulundu.

"KORKUT EKEN GİBİ TİPLERDEN HOŞLANMIYORUM"

Bakan Soylu, Korkut Eken ile ilgili, "Bu tiplerden hoşlanmıyorum. Çok açık söyleyeyim. Bir devlet bürokratının, bir sivil siyasi partide aktif pozisyonda yer almasına karşıyım. Ben sivil siyasetin tarafıyım ve karşıyım. Bu mücadeleyi bunun için gerçekleştirdik. Rahmetli Kozakçıoğlu ve Necdet Menzir'e de karşıydım. Çok net söylüyorum. Demokrasi ve sivil siyasetin buna müsaade etmeyeceğini söyledim. İnsanların kişiliğine karşı değilim. Korkut Eken gibi tiplerin, geçmişte yaptıkları görevlerden dolayı, Cevdat Öneş, Mehmet Eymür gibi tiplerin bugün hala söz söylemelerinin devlet adabıyla uyuşmadığına inanan bir insanım. Devlet bana bir sır emanet etmiş. Eğer ben hukukun dışında bir iş yapmışsam, yaptığım işin peşine takılmam. Eski abilerimizin bizi bir şeyin önüne atıp, devletin savcılarını göreve davet etmesine katılmıyorum" dedi.

SOYLU'DAN AĞAR'A ÇAĞRI

Bodrum Yalı Kavak Marina'daki göreviyle ilgili Mehmet Ağar'a seslenen Bakan Soylu, "Sayın Ağar'ın marinada görev alması doğru mu? 48 saat içinde ben olsam ayrılırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Bu tip insanlar bir yerde bulunduğu zaman bunları bu meselenin üzerinden yormak kolaydır. Benim bir sigorta şirketim var. Benim hayatta sevdiğim işlerden bir tanesi. Küçük bir odam var. O yazıcının sigorta poliçesini kesmesi hoşuma gider. Çoluk çocuğumla namusumla para kazanıyorum" ifadelerini kullandı.