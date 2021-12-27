Son Dakika: İçişleri, 20 bin 863 personelle kaçak içki satışına yönelik operasyon başlattı! Binlerce adres aranacak - Haberler
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Son Dakika: İçişleri, 20 bin 863 personelle kaçak içki satışına yönelik operasyon başlattı! Binlerce adres aranacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: İçişleri Bakanlığı bugün 14.00-19.00 saatleri arasında ALKOL kod isimli eş zamanlı operasyon yapılacağını bildirdi. 73 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki operasyonu kapsamında 20 bin 863 personelle şüpheli görülen 23 bin 103 adreste arama yapılacak.

Ülkemizde son dönemde artan sahte içki vakaları sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısı iki gün önce 73'e yükseldi. Konuyla ilgili olarak harekete geçen İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklamaya göre, halk sağlığının korunması ve kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde bugün 14.00-19.00 saatleri arasında 'Alkol' kod adlı eş zamanlı operasyon başlatıldı.

23 BİN ADRES ARANACAK

20 bin 863 personelden oluşan 6 bin 329 ekibin katıldığı operasyonda, ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen tekel bayi, büfe gibi alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 23 bin 103 adreste arama yapılıyor.

SAAT 19.00'A KADAR SÜRECEK

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Halk sağlığının korunması ve toplum nezdinde kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde 27.12.2021 Pazartesi günü 14.00 – 19.00 saatleri arasında 'ALKOL' kod isimli eş zamanlı operasyon başlatıldı. 20 bin 863 personelden oluşan 6 bin 329 ekibin katıldığı operasyonda, ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen tekel bayi, büfe vb. alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 23 bin 103 adreste arama yapılacak." ifadeleri yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.

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Yorumlar (6)
Hek Tor:Ohh ohhh, secim geliyor demek ki, yoksa bu ölümler kimin umurundaydi ki? Zira normal zamanda "Kendi hatalari, icki icmesinler kardesim" deyip gecerlerdi... Cevap Yaz 23 18 Yayından Kaldır
Güray Dilli :İçenin içkisine bu kadar zam yaparsanız ,olacağı bu Cevap Yaz 21 21 Yayından Kaldır
zübükzade:kıbrısa giden bir icki 70 tl iken aynı icki burada 200 tl fiyatı diğer ülkelerdeki gibi yaparsanız bu iş biter adam evinde imalat yapıyor artık Cevap Yaz 12 24 Yayından Kaldır
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