Son Dakika | Hülya'yı, 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş (3)
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Son Dakika | Hülya'yı, 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş (3)

05.10.2020 14:37 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:41
Son Dakika | Hülya'yı, 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş (3)

Son dakika haberleri... CENAZEYİ KADINLAR TAŞIDIAdanada, dini nikahlı eşi Abdullah Kaya (60) tarafından tabancayla öldürülen Hülya Güllüce'nin (39) cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

CENAZEYİ KADINLAR TAŞIDI

Adanada, dini nikahlı eşi Abdullah Kaya (60) tarafından tabancayla öldürülen Hülya Güllüce'nin (39) cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenaze namazının kılınması için Kabasakal Mezarlığı'na getirilen Güllüce'nin cenazesini, kadınlar omuzlayarak musalla taşına götürdü. Güllüce'nin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Annesinin cenaze törenine gelen S.N.K. (17) ise yanındakilerin desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

BABASI: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZHülya Güllüce'nin acılı babası Mehmet Ali Güllüce, "Sözün bittiği yerdeyiz. Yapacak hiçbir şey yok" dedi. Güllüce ailesine başsağlığı için gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, "Bir haftada Osmaniye ve Mersin'i de dahil edersek işlenen 5 kadın cinayetinin 3'ü Adana'da oldu. Bu çok düşündürücü bir şey. Kadına şiddeti sadece eleştirerek, tedbir alarak olmaz. Toplumda kadının yeniden yerini bulması gerekiyor. Kadınlara özgür olabilecekleri, ayakta durabilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam yaratmalıyız. Yazık, kadına yönelik şiddeti kınıyoruz" diye konuştu.TOPRAĞA VERİLDİ

Hülya Güllüce'nin cenazesi, kılınan namazın ardından yine kadınlar tarafından omuzlanarak toprağa verildi. Cenaze namazına Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.


Son Dakika | Hülya'yı, 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş (3)
Son Dakika | Hülya'yı, 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş (3)
Son Dakika | Hülya'yı, 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş (3)
Son Dakika | Hülya'yı, 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş (3)
Son Dakika | Hülya'yı, 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş (3)
Son Dakika | Hülya'yı, 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş (3)
Son Dakika | Hülya'yı, 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş (3)
Son Dakika | Hülya'yı, 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş (3)
Son Dakika | Hülya'yı, 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş (3)
Son Dakika | Hülya'yı, 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş (3)
Son Dakika | Hülya'yı, 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş (3)
Son Dakika | Hülya'yı, 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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