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Son dakika haber | Hudut karakoluna havan saldırısında 1 asker şehit oldu (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber | Hudut karakoluna havan saldırısında 1 asker şehit oldu (2)

Edinilen son dakika haberine göre Hudut karakoluna havan saldırısında 1 asker şehit oldu (2)BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ın Cizre ilçesinde teröristlerin hudut karakoluna havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan için başsağlığı dileğinde bulundu.

ŞIRNAK (DHA) - Hudut karakoluna havan saldırısında 1 asker şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ın Cizre ilçesinde teröristlerin hudut karakoluna havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan için başsağlığı dileğinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan mesajda Bakan Akar, şöyle dedi: "Kahraman silah arkadaşımız, 2 Şubat 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Haber: ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hulusi Akar, Şırnak, Milli, Şehit, Güncel, Haber

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