Son Dakika: HSYK, eski Korgeneral İyidil'in tahliyesiyle ilgili inceleme başlattı, çok sayıda kişi gözaltına alındı
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Son Dakika: HSYK, eski Korgeneral İyidil'in tahliyesiyle ilgili inceleme başlattı, çok sayıda kişi gözaltına alındı

Son dakika: HSYK, eski Korgeneral İyidil'in tahliyesiyle ilgili inceleme başlattı. İyidil'in kızı, damadı ve TFF Başkanı Özdemir'in oğlu gözaltına alındı.

16.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:57
Son Dakika: HSYK, eski Korgeneral İyidil'in tahliyesiyle ilgili inceleme başlattı, çok sayıda kişi gözaltına alındı

HSYK, eski Korgeneral Metin İyidil'in tahliyesiyle ilgili soruşturma başlattı. İyidil'in kızı Aslı Özdemir, damadı ve TFF Başkanı 'in oğlu gözaltına alındı.

Ayrıca İyidil'i sakladıkları değerlendirilen bazı kişiler de gece gözaltına alındı.

Ankara 20. Ceza Dairesi Başkan ve üyeleri görevden alarak farklı yerlerde görevlendirdi.

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