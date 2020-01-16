Son Dakika: HSYK, eski Korgeneral İyidil'in tahliyesiyle ilgili inceleme başlattı, çok sayıda kişi gözaltına alındı

16.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:57

HSYK, eski Korgeneral Metin İyidil'in tahliyesiyle ilgili soruşturma başlattı. İyidil'in kızı Aslı Özdemir, damadı ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir gözaltına alındı.

Ayrıca İyidil'i sakladıkları değerlendirilen bazı kişiler de gece gözaltına alındı.

Ankara 20. Ceza Dairesi Başkan ve üyeleri görevden alarak farklı yerlerde görevlendirdi.

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