Son Dakika | Hizbullah'ın Beyrut Limanı patlamasını soruşturan hakimi tehdit ettiği iddiaları incelenecek - Haberler
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Son Dakika | Hizbullah'ın Beyrut Limanı patlamasını soruşturan hakimi tehdit ettiği iddiaları incelenecek

AA / Ammar El Khalfi - Haberler | Güncel
Son Dakika | Hizbullah'ın Beyrut Limanı patlamasını soruşturan hakimi tehdit ettiği iddiaları incelenecek

Son dakika gündem haberi... Lübnan Cumhuriyet Savcısı Gassan Uveydat'ın, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın Hizbullah tarafından tehdit edildiği iddialarının araştırılmasını istediği açıklandı.

Lübnan Cumhuriyet Savcısı Gassan Uveydat'ın, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın Hizbullah tarafından tehdit edildiği iddialarının araştırılmasını istediği açıklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Lübnan Cumhuriyet Savcısı Uveydat, Hizbullah'ın Bitar'ı tehdit ettiği yönündeki iddiaların incelenerek rapor hazırlanmasını istedi.

Açıklamada, Savcı Uveydet'in istediği raporun kimler tarafından hazırlandığı ve ne zaman tamamlanacağına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Lübnan merkezli LBC kanalının muhabiri Edmond Sasin, Ubeydat'ın Hizbullah yetkilisi Vefik Safa tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Sasin, Safa'nın Bitar'a ilettiği mesajda şu ifadelerin bulunduğu iddia edildi:

"Sabrımızı taşırdın. Tüm hukuki süreci yürüteceğiz. Bu da işe yaramazsa seni ortadan kaldıracağız."

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

Patlamayı soruşturan hakimlerden Fadi Savvan, 10 Aralık 2020'de Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ile eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini hakim Savvan'dan almıştı.

Temyiz Mahkemesinin kararından 2 gün sonra 20 Şubat'ta ise soruşturmaya hakim Bitar atanmıştı.

AA / Ammar El Khalfi - Son Dakika Haberleri
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