Son dakika: Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman: "Türkiye ile etkili bir iş birliği geliştirmesi Avrupa Birliği'nin de çıkarınadır"
26.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:17
Son dakika gelişmesine göre Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman: "Türkiye ile etkili bir iş birliği geliştirmesi Avrupa Birliği'nin de çıkarınadır"
Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman: "Türkiye ile etkili bir iş birliği geliştirmesi Avrupa Birliği'nin de çıkarınadır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kayhan Gül