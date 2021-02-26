Son dakika: Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman: "Türkiye ile etkili bir iş birliği geliştirmesi Avrupa Birliği'nin de çıkarınadır"

Son dakika gelişmesine göre Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman: "Türkiye ile etkili bir iş birliği geliştirmesi Avrupa Birliği'nin de çıkarınadır"