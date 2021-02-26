Son dakika: Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman: "Türkiye ile etkili bir iş birliği geliştirmesi Avrupa Birliği'nin de çıkarınadır"
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Son dakika: Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman: "Türkiye ile etkili bir iş birliği geliştirmesi Avrupa Birliği'nin de çıkarınadır"

26.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:17
Son dakika: Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman:

Son dakika gelişmesine göre Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman: "Türkiye ile etkili bir iş birliği geliştirmesi Avrupa Birliği'nin de çıkarınadır"

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman: "Türkiye ile etkili bir iş birliği geliştirmesi Avrupa Birliği'nin de çıkarınadır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kayhan Gül

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