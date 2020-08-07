Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü
Son dakika: Hindistan Havayolları'na ait Dubai-Kozhikode seferini yapan 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü. İkiye bölünen uçakta en az 3 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu belirtiliyor.
07.08.2020 18:38 | Son Güncelleme: 07.08.2020 19:00
Dubai'den 191 yolcusu ile havalanan ve Hindistan'ın Calucut Havalimanına doğru giden Hindistan Havayollarına ait uçağın iniş sırasında düştüğü bildirildi. İkiye bölünen uçakta en az 3 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu ifade edildi.
İLK AÇIKLAMA GELDİ
Hindistan Havayolları sözcüsü kaza sonrası yaptığı açıklamada birkaç yolcunun kazadan yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı.
Düşen uçaktan ilk görüntüler: