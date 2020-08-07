Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü
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Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü

Son dakika: Hindistan Havayolları'na ait Dubai-Kozhikode seferini yapan 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü. İkiye bölünen uçakta en az 3 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu belirtiliyor.

07.08.2020 18:38 | Son Güncelleme: 07.08.2020 19:00

Dubai'den 191 yolcusu ile havalanan ve Hindistan'ın Calucut Havalimanına doğru giden Hindistan Havayollarına ait uçağın iniş sırasında düştüğü bildirildi. İkiye bölünen uçakta en az 3 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu ifade edildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Hindistan Havayolları sözcüsü kaza sonrası yaptığı açıklamada birkaç yolcunun kazadan yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı.

Düşen uçaktan ilk görüntüler:

Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü

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Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü
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