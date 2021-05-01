Son dakika! Hindistan'da hastanede yangın faciası: 18 korona hastası öldü
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Son dakika! Hindistan'da hastanede yangın faciası: 18 korona hastası öldü

Son dakika! Hindistan'da hastanede yangın faciası: 18 korona hastası öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Hindistan'ın Gujarat eyaletinde korona virüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangın sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde korona virüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangın sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Korona virüs salgınının kontrolden çıktığı Hindistan'da bir kez daha yangın faciası yaşandı. Gujarat eyaletine bağlı Bharuch bölgesinde korona virüs hastalarının tedavi edildiği Patel Welfare Hastanesi'nde yangın çıktığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği belirtildi. Polis memuru BM Parmar yaptığı açıklamada, hastanenin korona virüs tedavi merkezinde çıkan yangın sonucu 18 hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu. BM Parmar, 31 hastanın itfaiye ekibi tarafından kurtarıldığını ve farklı hastanelere sevk edildiğini aktardı. Yangının zemin katta çıktığını ifade eden polis, alevlerin 1 saat içinde söndürüldüğünü kaydetti.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, geçtiğimiz 28 Nisan'da Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'deki özel bir hastanede çıkan yangın sonucu 4 hastane yaşamını yitirmişti. 23 Nisan'da ise Virar bölgesinde Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangında 13 hasta hayatını kaybetmişti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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