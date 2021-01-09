Son dakika: Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 19 binin, Güney Kore'de 700'ün altında seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 19 binin, Güney Kore'de 700'ün altında seyrediyor. Çin de ise 33 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 bin 482 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 432 bin 526'ya çıktı, virüs bulaşan 10 milyon 56 bin 651 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 228 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 150 bin 798'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 16'sı yurt dışı kaynaklı, 33 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüse bağlı can kaybı olmadı. Yurt içi kaynaklı vakaların 14'ü Hebei eyaletinde görüldü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 364 vaka tespit edildi, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 195 kişi iyileşti.

Yetkililer, Hebei eyaletinde yer alan Şıciacuang ve Şingtay kentlerinde halkı "7 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmaması" konusunda uyardı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan Cıng Congvey, yaptığı basın toplantısında, ülkede Kovid-19 aşılarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 641 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 67 bin 999'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1100'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 49 bin 324 kişi de sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik