Son dakika! Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Son dakika! Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

29.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:42
Son dakika! Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 17 binin altına düşerken, Güney Kore'de 1000'in üzerine çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 17 binin altına düşerken, Güney Kore'de 1000'in üzerine çıktı. Çin'de ise salgın kontrol altında tutuluyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 432 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 224 bin 303'e çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 807 bin 569 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 252 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 148 bin 153'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 15'i yurt içi kaynaklı, 27 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların tümüne Liaoning eyaletinde rastlanırken, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 3 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 21 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1045 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 58 bin 725'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 859'a ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 40 bin 703 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore'de salgının başlamasından bu yana günlük en fazla can kaybının yaşandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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