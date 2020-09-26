Son dakika haberi! HDP'lilerden gözaltındaki Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek yürüyüşü
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Son dakika haberi! HDP'lilerden gözaltındaki Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek yürüyüşü

26.09.2020 13:29 | Son Güncelleme: 26.09.2020 17:29

Son dakika gelişmesine göre Kars'ta HDP'li milletvekilleri ile bazı partililer, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek yürüyüşü düzenledi.

Kars'ta HDP'li milletvekilleri ile bazı partililer, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek yürüyüşü düzenledi.

HDP Muş milletvekilleri Şevin Coşkun ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Iğdır Milletvekili Habib Eksik, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Kars Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca ile bazı partililer, Bilgen'in gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla parti binası önünde bir araya geldi.

Kazım Karabekir Caddesi'nden yürüyüşe geçen partililer, Faikbey ve GAMP caddeleri üzerinden Kars Belediyesi önüne geldi.

Burada "Ayhan başkan yalnız değildir" sloganı atan grup, daha sonra Karadağ Caddesi üzerinden parti binasına geçti.

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve sağlık kontrolünün ardından Kars Harakani Havalimanı'ndan uçakla soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti.

Son dakika haberi! HDP'lilerden gözaltındaki Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek yürüyüşü
Son dakika haberi! HDP'lilerden gözaltındaki Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek yürüyüşü
Son dakika haberi! HDP'lilerden gözaltındaki Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek yürüyüşü
Son dakika haberi! HDP'lilerden gözaltındaki Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek yürüyüşü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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