HDP'ten Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama: Bugün HDP'ye olanlar, yarın tüm muhalefetin başına gelecektir

HDP, sabah saatlerinde TBMM'de gözaltına alınıp geçtiğimiz saatlerde serbest bırakılan Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Muhalefet partilerinin alacağı tutumun büyük önem kazandığı dile getirilen açıklamada, "Tüm muhalefet bu konuda tarafını belli etmelidir. Bu tarihsel sorumluluktan hiç kimse kaçamaz. Yoksa bugün HDP'ye olanlar, yarın tüm muhalefetin başına gelecektir. Buna hiç şüpheniz olmasın. O zaman itiraz edecek kimseleri bulamayabilirsiniz" denildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili, "Mustafa Şentop, bir siyasi partinin genel başkanının talimatını aradan 24 saat geçmeden yerine getirmiştir. 83 milyonu temsil eden Meclis'in Başkanının bu tutumu, ülke demokrasisi adına utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

"OLAY TÜRKİYE'DE YARGININ GELDİĞİ NOKTAYI AÇIKÇA GÖSTERMEKTEDİR"

HDP Merkez Yürütme Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, Gergerlioğlu'nun, bu sabah TBMM'de gözaltına alındığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir gün önce attığı tweetleri kendisine talimat olarak gören savcılığın harekete geçmesi, Türkiye'de yargının geldiği noktayı açıkça göstermektedir. Yargı, talimatla hareket eden emir erine dönüşmüştür. Talimatla hareket eden savcılar, talimatla hareket eden hakimler ve bu talimatları veren siyasilerle beraber bu ülkeye en büyük kötülüğü yapmışlardır."

"MECLİS BAŞKANI'NIN TUTUMU ÜLKE DEMOKRASİSİ ADINA UTANÇ VERİCİDİR"

Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının kaldırıldığı gün HDP'ye kapatma davası açıldığı belirtilen açıklamada, "Sayın Gergerlioğlu'nun yaka paça gözaltına alınmasına onay veren Mustafa Şentop, bir siyasi partinin genel başkanının talimatını aradan 24 saat geçmeden yerine getirmiştir. 83 milyonu temsil eden Meclis'in Başkanının bu tutumu, ülke demokrasisi adına utanç vericidir." ifadesi kullanıldı.

"TÜM MUHALEFET BU KONUDA TARAFINI BELLİ ETMELİDİR"

Muhalefet partilerinin alacağı tutumun büyük önem kazandığı dile getirilen açıklamada, şu görüşler paylaşıldı:

"Açık bir şekilde bu darbeyi kınamak, bunun karşısında cesurca durmak, aynı zamanda siyasi partilerin varoluş sebebidir. Tüm muhalefet bu konuda tarafını belli etmelidir. Bu tarihsel sorumluluktan hiç kimse kaçamaz. Yoksa bugün HDP'ye olanlar, yarın tüm muhalefetin başına gelecektir. Buna hiç şüpheniz olmasın. O zaman itiraz edecek kimseleri bulamayabilirsiniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım