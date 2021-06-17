HDP binasına girerek bir kadını öldüren saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı

İzmir'deki HDP İl Binasında düzenlediği saldırıda parti çalışanı 38 yaşındaki Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren 27 yaşındaki Onur Gencer'in parti binası girişinde polis ekiplerince etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde bina girişinde yerde etkisiz hale getirilen Onur Gencer'e polis ekipleri tarafından müdahale edildiği görüldü.

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya Onur Gencer isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. Şahsın içeriye girmesinin ardından silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi.

BÖLGEDE BİRKAÇ KEZ KEŞİF YAPMIŞ

Olayın ardından saldırgan polisler tarafından gözaltına alınırken şüphelinin emniyetteki ayrıntılı ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli Onur Gencer'in sorgusunda, saldırı öncesi bölgede keşif yaptığını söylediği belirtildi. Sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirten Onur Gencer, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm" dediği öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

HDP il binasına saldıran Onur Gencer'in güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlar ortaya çıktı. Videoda bina girişinde yerde etkisiz hale getirilen Onur Gencer'e polis ekipleri tarafından müdahale edildiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı