Son Dakika! Bakan Pakdemirli: 22 saatlik yoğun çalışmanın ardından, Hatay'daki orman yangınını kontrol altına aldık
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Son Dakika! Bakan Pakdemirli: 22 saatlik yoğun çalışmanın ardından, Hatay'daki orman yangınını kontrol altına aldık

28.10.2020 12:07 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:50
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: 22 saatlik yoğun çalışmanın ardından, Hatay'daki orman yangınını kontrol altına aldık

Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'daki orman yangınıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, "22 saatlik yoğun çalışmanın ardından, Hatay'daki orman yangınını kontrol altına aldık" ifadelerini kullandı. Pakdemirli ayrıca olayla ilgili terör bağlantısının olmadığını da söyledi.

Hatay, art arda yaşanan orman yangını ve terör saldırısı ile sarsılırken, dün de bölgede yeni bir yangın çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle başka bölgelere de sıçrayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ederken, bazı bölgeler tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Ekipler sabahın ilk saatleriyle birlikte yangına müdahalesini sürdürdü.

Bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın çalışmalarını yerinden takip ederek koordine etti. Pakdemirli yaptığı açıklama ile İskenderun'daki yangının kontrol altını aldığını duyurdu.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR"

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "22 saatlik yoğun çalışmanın ardından, Hatay'daki orman yangınını kontrol altına aldık. Kahramanlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor" dedi. Pakdemirli ayrıca, yangında herhangi bir terör bulgusuna rastlanmadığını söyledi.

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: 22 saatlik yoğun çalışmanın ardından, Hatay'daki orman yangınını kontrol altına aldık

"2 KİŞİ GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI"

Pakdemirli, "Dün elinde benzin bidonu bulunan ve aracının arızalandığını söyleyen 2 kişi güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı ama sorgusu yapıldıktan sonra da savcılık tarafından serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.

"YAYLADAĞ'DAKİ KIRSAL YANGIN ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Bakan açıklamalarının devamında ise "Ayrıca dün Hatay Yayladağı'nda çıkan ve söndürülen kırsal yangın şüphelisi 2 kişi tespit edildi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da gözaltına alındı" şeklinde konuştu.

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Son Dakika! Bakan Pakdemirli: 22 saatlik yoğun çalışmanın ardından, Hatay'daki orman yangınını kontrol altına aldık
Bakan Pakdemirli Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi
Bakan Pakdemirli Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi
Bakan Pakdemirli, İskenderun'daki orman yangınını havadan inceledi
Bakan Pakdemirli, İskenderun'daki orman yangınını havadan inceledi
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