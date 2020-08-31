Bakım evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen, ölü olarak bulundu Hatay'da dün sabah bakım evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen, boş bir arazide ölü bulundu.

Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'ndeki zeytin bahçesi yanındaki boş tarlada erkek cansız bedeni olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Alınan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR YA DA CİNAYET BULGUSUNA RASTLANMADI

Olay yeri inceleme polislerinin çalışması sonucu ölen kişinin üzerinden dün sabah saatlerinde hakkında kayıp başvurusu yapılan emekli öğretmeni Hakkı Hakan Kamberoğlu adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Yakınları tarafından da teşhis edilen Kamberoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Hatay Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cansız beden üzerinde herhangi bir intihar veya cinayet bulgusuna rastlanmazken kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belli olacağı bildirildi.

Kaynak: DHA