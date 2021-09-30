Son dakika: Hatay'da evde ölü bulunan anne ve iki çocuğuyla ilgili şüpheli baba gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika: Hatay'da evde ölü bulunan anne ve iki çocuğuyla ilgili şüpheli baba gözaltına alındı

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile iki çocuğunun evde ölü bulunmasıyla ilgili şüpheli baba, Osmaniye'de gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile iki çocuğunun evde ölü bulunmasıyla ilgili şüpheli baba, Osmaniye'de gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sırasında firari olarak değerlendirilen şüpheli baba Turgay Mert'in Osmaniye'de olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenlediği operasyonla Turgay Mert'i saklandığı adreste gözaltına alarak İskenderun'a getirdi.

Dün akşam, Denizciler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan anne ve iki çocuğundan haber alamayan yakınları polisi aramış, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde anne ve iki çocuğunun cansız bedenini bulmuştu.

Son dakika: Hatay'da evde ölü bulunan anne ve iki çocuğuyla ilgili şüpheli baba gözaltına alındı
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
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