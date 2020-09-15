Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde çalışan bir hasta bakıcının, baygın halde hastaneye gelip müdahale edilen kadını taciz ettiği iddia edildi. Olaya tanıklık eden hasta yakını, genç kadının "Anne yardım et" diye bağırdığı söyledi.

15.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:45

Eskişehir'de, bir hasta bakıcının, tedavi görmeye gelen hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Yarı baygın şekilde yatan kadın hastaya dakikalarca fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen hastane çalışanı polis ekiplerince yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Dün öğle saatlerinde hastanede görevli E.Y. isimli bir hasta bakıcı, baygın halde hastaneye gelen ve kırmızı alanda uzun süre müdahale edildikten sonra hayata döndürülen R. isimli kadına fiziksel tacizde bulunduğu iddia edildi. Belirli aralıklarda dakikalarca bu tacizlerine devam ettiği iddia edilen E.Y.'yi bir hasta yakınının fark etmesiyle durum 155 Polis İmdat Hattına bildirdi.

"ANNE YARDIM ET DİYE BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Hasta yakını olan ve olaya tanıklık eden D.S. isimli kadının polise verdiği ifadesinde, "Adını R. olarak öğrendiğim bayan sedye üzerinde yatar vaziyette idi refakatçisi geldi. Refakatçi erkekti ve gitti. E.Y., R. isimli bayanı taciz etti. R., bağırmaya başladı "Anne yardım et" diye ama niçin bağırdığını anlamadım. E.Y. yaklaşık 15 dakika sonra kız yalnızken geldi. R.'nin yanına gittim acaba bir şey mi taktı dedim bir şey takılı değildi. Arkasından polisi aradım. E.Y. ben olayı görünce panik oldu, bana iyi davranmaya başladı. Benim gördüğüm E.Y. isimli şahıs, R. isimli bayana elleriyle temas etti bu yaklaşık 3 dakika sürdü. Benim E.Y. ile aramda 5 metre mesafe vardı. Ben olayı net olarak gördüm. Hiçbir kuşkuya mahal olmadan gördüm. Ben R.'yi tanımam. E.Y., isimli şahıs R.'ye temas ederken etrafa da bakıyordu. Beni görünce panjuru kapatıp, benimle konuşmaya, yakınlaşmaya çalıştı. E.Y. isimli şahsı da tanımam" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın ardından polis ekipleri, hasta bakıcı 2 şüpheliyi alarak karakola götürdü. Burada yapılan kimlik tespiti sonucu E.Y. isimli şüpheli hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! 'Anne yardım et' diye bağırdı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (6)
PAŞALI: Hasta yakınlarının hasta bakıcıyla çok yakın olmaları gerekir. Taciz öyle olmaz böyle olur diye cümle aleme ibret ceza vermeleri gerekir.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
NEDİM: İnsanlık ölmüş.
Cevap Yaz 2 13 Yayından Kaldır
NAZLI: umarım söyleyeceklerim yanlış anlaşılmaz. . . Hastanın başına gelen çok iğrenç bir olay ve en ağır ceza ile yaptırım uygulanmalı. Ancak toplumumuzda daha vahim bir durum var, Tv de bir klip, bir dizi bir film izlediğinizde, sosyal medya da özellikle ınstagram ve en iğrenç platform olan tik tokta hiçbir cinsel içerikli film izlemeye gerek kalmadan o kadar açık ve ucuz teşhir var ki insanların sapıkça duygularını besleyen. . . Haberlerde bile kim neresini açmışta yürek hoplatmış okuyoruz. kısıtlama şart!
Cevap Yaz 9 42 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mike Pompeo Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Metin Uca Demet Akalın Defne Samyeli Tuna Kiremitçi
Spor Metin Oktay Gökhan Töre Sergen Yalçın Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Kız İzmir Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 17:32:29. #1.14#
title