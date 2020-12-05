6 aylık hamile kadın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

6 aylık hamile kadın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

05.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:37
6 aylık hamile kadın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Kocaeli'de 27 yaşındaki 6 aylık hamile Nur Yavuz, koronavirüsten yaşamını yitirdi. Yavuz, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Kocaeli'de yaşayan evli 1 çocuk annesi, 6 aylık hamile Nur Yavuz, rahatsızlanınca 15 Kasım'da Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Yavuz, evde tedavi görmeye başladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ancak durumu ağırlaşan Yavuz, Kocaeli Derince Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak entübe edildi. Yaklaşık 17 gün tedavi gören Nur Yavuz, 2 Aralık'ta karnındaki 6 aylık bebeğini kaybetti. Dün durumu daha da ağırlaşan Yavuz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TEDBİR ALINARAK TOPRAĞA VERİLDİ

Nur Yavuz'un cenazesi getirildiği memleketi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde koronavirüs tedbirleriyle toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim YEL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Ivana Sert Caner Cindoruk
Spor Sörloth Burak Yılmaz Yılmaz Vural Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Deprem Antalya Akdeniz Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 6 aylık hamile kadın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 18:37:17. #1.15#
title