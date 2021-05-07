Son dakika! Halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika! Halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldıBÜYÜK Türk mutasavvıfı ve halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında düzenlenen programla anıldı.

Halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı

BÜYÜK Türk mutasavvıfı ve halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında düzenlenen programla anıldı.

Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Türbesi'ndeki anma programına MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Kaymakam Mehmet Buğra Katırcı, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, İlçe Müftüsü Mustafa Ekin katıldı. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla çok az sayıda davetliyle düzenlenen programda Yunus Emre'nin kabri başında dualar edildi. Kuran-ı Kerim tilavetinin yanı sıra Eskişehir İl Müftülüğü Yunus Emre İlahi Korosu Yunus Emre'den segah ve uşşak makamı ilahiler seslendirdi.

Mihalıççık Belediyesi Başkanı Haydar Çorum, pandemi dolayısıyla toplu etkinlik yapamadıklarını söyledi. Çorumlu, Cumhurbaşkanımız tarafından 2021 yılını Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edildi. Herkes şu anda Yunus çalışıyor, Yunus konuşuyor, buradan hepsine teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Yunus Emre Türk- İslam toplumunun en önemli değerlerinden bir tanesi. Bugün konuştuğumuz dili ona borçluyuz dedi. Kaymakam Mehmet Buğra Katırcı da Yunus Emre'yi 700'üncü ölüm yıl dönümünde kabri başında dualarla andıklarını ifade ederek, Yunus Emre, Eskişehir Sarıköylü. Bizim Yunus tabii, bizim tabirimizle dünya çapında bilinen insanlığı ile hoş görüsüyle, sevgisiyle, saygı duyulan bir büyüğümüz dedi.

Cumhurbaşkanlığınca Yunus Emre'nin 700'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle 2021 yılı 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilan edilmişti.

Son dakika! Halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı
Son dakika! Halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı
Son dakika! Halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı
Son dakika! Halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanların yoğun bakımlara daha az düştüğünü görüyoruz, burası açık ve net
Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanların yoğun bakımlara daha az düştüğünü görüyoruz, burası açık ve net
Türkiye'de 2 binden fazla hasta takibe alındı! İşte koronavirüsü atlatanları bekleyen yeni tehlike
Türkiye'de 2 binden fazla hasta takibe alındı! İşte koronavirüsü atlatanları bekleyen yeni tehlike
Türkiye ile Mısır heyetler arası görüşmeye başladı
Türkiye ile Mısır heyetler arası görüşmeye başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Fahrettin Altun Antonio Guterres
Magazin Hadise Eda Ece Hülya Avşar Özcan Deniz
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 11:34:46. #1.14#

title