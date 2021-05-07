Son dakika! Halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı

Son dakika haber: Halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldıBÜYÜK Türk mutasavvıfı ve halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında düzenlenen programla anıldı.

Halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı

BÜYÜK Türk mutasavvıfı ve halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında düzenlenen programla anıldı.

Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Türbesi'ndeki anma programına MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Kaymakam Mehmet Buğra Katırcı, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, İlçe Müftüsü Mustafa Ekin katıldı. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla çok az sayıda davetliyle düzenlenen programda Yunus Emre'nin kabri başında dualar edildi. Kuran-ı Kerim tilavetinin yanı sıra Eskişehir İl Müftülüğü Yunus Emre İlahi Korosu Yunus Emre'den segah ve uşşak makamı ilahiler seslendirdi.

Mihalıççık Belediyesi Başkanı Haydar Çorum, pandemi dolayısıyla toplu etkinlik yapamadıklarını söyledi. Çorumlu, Cumhurbaşkanımız tarafından 2021 yılını Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edildi. Herkes şu anda Yunus çalışıyor, Yunus konuşuyor, buradan hepsine teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Yunus Emre Türk- İslam toplumunun en önemli değerlerinden bir tanesi. Bugün konuştuğumuz dili ona borçluyuz dedi. Kaymakam Mehmet Buğra Katırcı da Yunus Emre'yi 700'üncü ölüm yıl dönümünde kabri başında dualarla andıklarını ifade ederek, Yunus Emre, Eskişehir Sarıköylü. Bizim Yunus tabii, bizim tabirimizle dünya çapında bilinen insanlığı ile hoş görüsüyle, sevgisiyle, saygı duyulan bir büyüğümüz dedi.

Cumhurbaşkanlığınca Yunus Emre'nin 700'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle 2021 yılı 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilan edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı