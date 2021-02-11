Son Dakika | Hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
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Son Dakika | Hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

11.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:51
Son Dakika | Hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Son dakika habere göre BURSA'da hakkında 17 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (37), jandarma ekiplerince yakalanarak, cezaevine gönderildi.

BURSA'da hakkında 17 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (37), jandarma ekiplerince yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Hakkında 17 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 ayrı hırsızlık suçundan da arama kaydı olan H.A., jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonrası Mustafakemalpaşa ilçesi Kabulbaba Mahallesi'nde yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklanarak Bursa Cezaevi'ne gönderildi.


- Mustafakemalpaşa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan ÖZHAN

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