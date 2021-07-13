HAKKARİ EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI CEVHER, POLİS MEMURUNUN SALDIRISINDA ŞEHİT OLDU

Hakkari'de uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in acı haberi Ankara'nın Altındağ ilçesindeki baba evine ulaştı.

Hakkari'de uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in acı haberi Ankara'nın Altındağ ilçesindeki baba evine ulaştı. Emniyet yetkililerinden acı haberi alan Sevgi ve Yusuf Cevher çifti gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babasının yaşadığı bina ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin 7 ve 10 yaşında iki erkek çocuğu olduğu ve yaklaşık 1 yıldır Hakkari'de görev yaptığı öğrenildi. Şehit Cevher'in yarın öğle namazı sonrası İstanbul'da Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı