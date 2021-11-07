Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan 10 ili paylaştı! Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23-29 Ekim arasında koronavirüs vakası en çok artan illeri paylaştı. 100 binde olarak hesaplanan rakamlara göre vaka artışında ilk sırayı 534,04 ile Karabük, ikinci sırayı 468, 35 ile Ordu, üçüncü sırayı 489, 77 ile de Yalova aldı. Bakan Koca, ayrıca vaka yoğunluğu en yüksek 10 ili açıkladı. Buna göre Türkiye'de vaka yoğunluğu en yüksek il Yalova oldu. Bu ilimizi Osmaniye ve Balıkesir takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin olarak gerçekleştirdiği "Haftalık 100 binde vaka artışı ve vaka yoğunluğu" tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de 23 - 29 Ekim tarihleri arasında 100 binde en yüksek vaka artışını gösteren ilimiz 534,04 ile Karabük,468, 35 ile Ordu ve 489, 77 ile Yalova oldu.
Aşılama oranlarının yükselmesinin ardından doğu illerimizde de vaka artış hızı yavaşladı. Türkiye'de en düşük vaka artışının yaşandığı il 12, 83 ile Şırnak, 27, 32 ile Van ve 30, 64 ile Mardin oldu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından tabloyla ilgili yaptığı paylaşımda, "23-29 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, vaka yoğunluğu en yüksek illerimizin tablosunu da paylaştı. Yoğunluk oranı en yüksek illerimiz şu şekilde sıralandı: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.
Vaka artış hızında üçünü sırada yer alan Yalova'nın vaka yoğunluk tablosunda da ilk sırayı paylaşması dikkat çekti. Yetkililer, vatandaşlara yönelik maske ve mesafe uyarılarını sık sık yineliyor.