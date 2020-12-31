Son dakika haberleri... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
31.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:52
Son dakika haberi... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Güdüllü köyünde ikamet H.A. ve M.Ç'nin araçlarında uyuşturucu bulundurduğu ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından şüphelilerin içerisinde bulunduğu araçta 1 kilogram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen H.A. ise tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı