Son dakika haberleri... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

31.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:52
Son dakika haberleri... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Güdüllü köyünde ikamet H.A. ve M.Ç'nin araçlarında uyuşturucu bulundurduğu ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından şüphelilerin içerisinde bulunduğu araçta 1 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen H.A. ise tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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