Son dakika haberleri... Zonguldak'ta tünel inşaatında ortaya çıkan mağaranın turizme kazandırılması hedefleniyor
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Son dakika haberleri... Zonguldak'ta tünel inşaatında ortaya çıkan mağaranın turizme kazandırılması hedefleniyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Zonguldak'ta tünel inşaatında ortaya çıkan mağaranın turizme kazandırılması hedefleniyor

Son dakika haberler: Zonguldak'ta, Mithatpaşa tünellerinin yapımında ortaya çıkan mağaranın turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı.

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Zonguldak'ta, Mithatpaşa tünellerinin yapımında ortaya çıkan mağaranın turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her aşamasını yakından takip ettiği, Zonguldak'ta kent trafiğini rahatlatacak Mithatpaşa tünellerinin yapımında sona yaklaşıldı.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından 2 Ağustos 2013'te temeli atılan, Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek Mithatpaşa tünellerinin Bağlık Mahallesi'ndeki girişinde yapılan çalışmalar sırasında bir mağara keşfedildi.

Zonguldak Valiliği tarafından turizme kazandırılması için çalışma başlatılan mağarada, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz'ın beraberindeki heyetle incelemesinde, mağara hakkında bir rapor hazırlanması kararlaştırıldı.

Sarkıt ve dikitleriyle dikkati çeken mağaranın kent turizmine katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

"Avrupa'da çok özel bir noktadayız"

Mağara araştırmacısı Engin Zaman, AA muhabirine, mağaranın görülmeye değer olduğunu ve kente kazandırılması için çalışma başlatılmasının önemli olduğunu söyledi.

Yol yapımı nedeniyle yeni bir giriş açıldığını anlatan Zaman, "Bu girişin açılmasıyla halkın diğer kısımları görme şansı ortaya çıktı. Tabii ki turizme kazandırılması gereken bir yer burası. Muhteşem oluşumlara sahip bir yer burası." diye konuştu.

Zaman, Zonguldak'ın Avrupa'da mağara anlamında çok özel bir yere sahip olduğuna işaret ederek, "Bir günde 3 mağara gezebileceğimiz tek yerdir Avrupa'da. Mağaralarımız birbirine çok yakındır, ulaşım çok kolaydır, neredeyse şehir içerisindedir. Böyle baktığımız zaman Avrupa'da çok özel bir noktadayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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