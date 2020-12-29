Son dakika haberleri... Zonguldak'ta maden ocağındaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi.

Kuruma bağlı Karadon Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında çalışan Soner Dağlıoğlu, yer altında kullandığı lokomotifle manevra sırasında kaza yaptı.

Kafasını lokomotifin kabinine çarpan Dağlıoğlu, yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından ocak içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Dağlıoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TTK'ye 2006 yılında girdiği öğrenilen Dağlıoğlu'nun cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, gazetecilere, kazayla ilgili net bir bilginin olmadığını belirterek, "Uzman arkadaşlarımız kurumun yetkilileriyle birlikte ocağa inip teknik bir çalışma yapacaklar. Olayın nasıl olduğunu bu çalışmadan sonra paylaşırız. Bize nakliyat servisinde iş kazası olduğu söylendi. Beraber çalıştığımız bir arkadaşımızdı. Hepimiz çok üzgünüz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı