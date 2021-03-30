Bursa'da zincirleme kaza: Uzun araç kuyruğu oluştu, trafik kilitlendi
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Bursa'da zincirleme kaza: Uzun araç kuyruğu oluştu, trafik kilitlendi

İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da zincirleme kaza: Uzun araç kuyruğu oluştu, trafik kilitlendi Bursa-Ankara yolu İnegöl girişinde halk otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza korkuttu.

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Bursa'da zincirleme kaza: Uzun araç kuyruğu oluştu, trafik kilitlendi

BURSA - Bursa-Ankara yolu İnegöl girişinde halk otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza korkuttu. Kaza sonucu kilitlenen yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Maddi hasar alan araçların kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

Ana yolda seyir halinde olan halk otobüsü önünde giden tırın yavaşlamasıyla yavaşladı. Bu sırada arkasında gelen otomobil de durdu. Ancak otomobilin arkasında gelen bir başka otomobil duran araçları geç fark edince fren yapsa da duramadı. Önündeki arabaya arkanda çarptı. Duran otomobil de önündeki halk otobüsüne çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, 2 otomobilde ağır maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle trafik kitlendi. Kaza yerine gelen trafik ekipleri müdahale ederek kontrollü bir şekilde trafik akışını sağladı. Daha sonra gelen çekicilerle araçlar kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

Bursa'da zincirleme kaza: Uzun araç kuyruğu oluştu, trafik kilitlendi
Bursa'da zincirleme kaza: Uzun araç kuyruğu oluştu, trafik kilitlendi
Bursa'da zincirleme kaza: Uzun araç kuyruğu oluştu, trafik kilitlendi
Bursa'da zincirleme kaza: Uzun araç kuyruğu oluştu, trafik kilitlendi
Bursa'da zincirleme kaza: Uzun araç kuyruğu oluştu, trafik kilitlendi
Bursa'da zincirleme kaza: Uzun araç kuyruğu oluştu, trafik kilitlendi
Bursa'da zincirleme kaza: Uzun araç kuyruğu oluştu, trafik kilitlendi
Bursa'da zincirleme kaza: Uzun araç kuyruğu oluştu, trafik kilitlendi
Bursa'da zincirleme kaza: Uzun araç kuyruğu oluştu, trafik kilitlendi
Bursa'da zincirleme kaza: Uzun araç kuyruğu oluştu, trafik kilitlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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