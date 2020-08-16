Son dakika haberleri! Zincirleme kaza: 3 yaralı
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Son dakika haberleri! Zincirleme kaza: 3 yaralı

Son dakika gündem haberi: Aksaray'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

16.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 16.08.2020 13:24

Aksaray'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray-Konya yolunun 60. kilometresindeki Eşmekaya Kasabası mevkisinde, Ahmet Semih Güleser idaresindeki 38 ABM 781 plakalı otomobil ışıklarda bekleyen Osman Öcal'ın kullandığı 34 DZ 3034 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Cemil Gül'ün idaresindeki 35 KE 455 plakalı otomobil de duramayarak 34 DZ 3034 plakalı otomobile çarptı.

Zincirleme kazada, Ahmet Semih Güleser ve eşi Zeynep Güleser ile diğer araç sürücüsü Osman Öcal yaralandı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Son dakika haberleri! Zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaynak: AA

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