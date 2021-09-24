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Son dakika haberleri! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

AA / Sefa Şahin - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Son dakika politika haberi: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, New York'taki Türkevi'nin açılmasına ilişkin "Dış politikada betonla binayla değil, ekonomik, teknolojik ve askeri bakımdan güçlü olunması gerekiyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, New York'taki Türkevi'nin açılmasına ilişkin "Dış politikada betonla binayla değil, ekonomik, teknolojik ve askeri bakımdan güçlü olunması gerekiyor." dedi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "bebeklere yanlış aşılar yapıldığı"nı iddia eden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün açıklamalarını hatırlattı. Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili soruşturma başlattığını aktaran Erbakan, "Bu soruşturmanın en titiz şekilde yürütülmesi ve bu felaketin, bu skandalın sorumlularından mutlaka hesap sorulması gereklidir." diye konuştu.

Erbakan, orta vadeli programdaki hedefler ile milli gelir, işsizlik ve enflasyon oranlarındaki gelişmelere değinerek "Mevcut iktidar, üniversite sınavında öğrencilerin pek çoğu barajı geçemediği için barajı aşağı çekti. 'Eğitim kalitesini artıralım, öğrencilerin bilimsel seviyesini artıralım.' demek yerine 'Biz barajı aşağı çekelim.' dedi. Şimdi ekonomik alanda da ekonomiyi düzelteceğine, hedefleri aşağı çekiyor ve böylece başarılı oluyor." ifadesini kullandı.

Türkiye ekonomisinin yüzde 21,7 büyüdüğünün açıklandığını anımsatan Erbakan, "Her geçen gün teker teker, patır patır esnaflar kapatıyor, büyük şirketler iflas ediyor, kapatıyor. Bu yılın ilk 8 ayında 61 bin 736 esnaf, geçen sene 99 bin 500 esnaf kapatmış. 'Biz büyüyoruz.' türküsü söylemeye devam ediyorlar ama kendilerinin buna inanabilmesi mümkün değil, vatandaş da zaten inanmıyor." iddiasında bulundu.

Yurtlara yerleşemeyen öğrenciler

Erbakan, New York'taki Türkevi'nin açılmasına ilişkin, "Dış politikada betonla binayla değil ekonomik, teknolojik ve askeri bakımdan güçlü olunması gerekiyor." dedi.

Bir basın mensubunun yurtlara yerleşemeyen üniversite öğrencilerine yönelik sorusu üzerine Erbakan, şunları kaydetti:

"Toplam kapasite 1 milyon 140 bin yatak civarında. Üniversitede 8 milyona yakın lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi var. Böyle bir kapasitenin bunu karşılaması mümkün değil. Onun için öğrencilerimiz maalesef perişan oluyorlar. Girişin altında, nemli, karanlık, tek göz odaya ayda 900-1000 lira vermek zorunda kalan öğrenciler var. Tabii ki burada öncelikle planlama, baştan tedbir alınması önemli. Maalesef aynen selde, yangında, depremde, her konuda olduğu gibi burada da plansızlık ve tedbirsizlik bu sıkıntıyı meydana getiriyor."

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AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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