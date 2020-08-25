Son dakika haberleri! Yeni Zelanda saldırısının duruşmasında şehit yakınları saldırgana kan kustu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Yeni Zelanda saldırısının duruşmasında şehit yakınları saldırgana kan kustu

Son dakika haberine göre Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Tarrant'ın yargılanması, şehit yakınlarının ifadeleriyle devam etti.

Son dakika haberleri! Yeni Zelanda saldırısının duruşmasında şehit yakınları saldırgana kan kustu
25.08.2020 14:48 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:52

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Tarrant'ın yargılanması, şehit yakınlarının ifadeleriyle devam etti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın yargılanması, şehit yakınlarının ifadeleriyle devam ediyor. Yargılamanın ikinci duruşmasında konuşan şehit Tarık Omar'ın babası Raşid Omar, terörist Tarrant'a, oğlunu elinden aldığını kaydederek, "Kendi içinde huzur bulmanı dilerim, fakat o huzurun sana geleceğinden şüphe ediyorum. Seni asla affetmiyorum." diye konuştu.

BU SALDIRI BÜTÜN YENİ ZELANDA'YI DERİNDEN ETKİLEDİ

Saldırının gerçekleştiği Linwood Camisi'nin imamı İbrahim Muhammed Abdelhalim ise bu saldırının ırkçı ve terörist bir eylem olduğunu vurgulayarak, "Bu saldırı, sadece ülkedeki Müslümanları değil bütün Yeni Zelanda'yı derinden etkiledi." ifadesini kullandı.

"HALA UYUMAKTA ZORLUK YAŞIYORUM"

Saldırılarda hem eşi Naeem Raşid'i hem de oğlu Talha'yı yitiren anne Ambreen Naeem, "Eşim ve oğlumu kaybettiğimden beri düzgün bir şekilde uyuyamadım. Uyuyabileceğimi de zannetmiyorum. Bu benim için tamir edilemez bir hasar. Bu yüzden cezası de sonsuza dek sürmeli" dedi. Naeem Rashid, Tarrant'ı El Nur Camisi'nde durdurmaya çalışmış ve diğer masum insanların kaçması için zaman kazandırmıştı.

"HAYALLERİMİZİ ÖLDÜRDÜN"

Saldırılarda bacağından yaralanarak 3 ay hastanede kalan Motasim Uddin, "Olanları unutamıyorum. Gördüklerimi unutamıyorum. Deniyorum ama uyandığımda hala aklımda oluyor" dedi. Kolundan yaralanan Mohammed Siddiqui ise, Tarrant'ı 'şeytan' olarak çağırdı ve "Evet sana şeytan diyorum çünkü sen Allah'ın evine şeytani emellerle girdin ve masumları öldürdün. Arkadaşlarımın ve ailelerinin hayallerini öldürdün" dedi.

"ANNEMİ BENDEN ÇALDIN"

Saldırılarda annesi Linda'yı kaybeden Angela Armstrong, terörist Tarrant'a yönelik şu ifadeleri kullandı: "Annemi benden çaldın, onun sevgisini ve gücünü benden çaldın. Aynı şekilde sen de bir daha asla annenin sevgisini ve sıcaklığını hissedemeyeceksin. Annen için acı duysam da senin için hiçbir şey hissetmiyorum. Sen hiçbir şeysin. Sen o kafeste kısılıp kalmışken, annem özgür. Bu nedenle Tarrant'a kalan ömrünü, bozmaya ve yok etmeye çalıştığı çeşitlilik ve özgürlükte bulunan güzelliği ve hayatı düşünmek için kullanması için meydan okuyorum."


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kafedeki silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı 3. Sayfa
Kafedeki silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu 3. Sayfa
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı 3. Sayfa
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak Ekonomi
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
Koronavirüse yakalandığı söylenen Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan açıklama geldi
Koronavirüse yakalandığı söylenen Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan açıklama geldi
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz
Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı
BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi
BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi
İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu
İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cüneyt Arkın Halit Ergenç Şeyma Subaşı Sertab Erener
Spor Fuat Çapa Sinan Gümüş Fatih Terim Gökhan Gönül Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Kaza Adana Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Yeni Zelanda saldırısının duruşmasında şehit yakınları saldırgana kan kustu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 14:57:44. #1.15#
title