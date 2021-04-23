Son dakika haberleri! Yemenli eski bakan, Arap koalisyonu heyetinin, ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki Sokotra'ya gittiğini açıkladı
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Son dakika haberleri! Yemenli eski bakan, Arap koalisyonu heyetinin, ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki Sokotra'ya gittiğini açıkladı

Son dakika haberleri! Yemenli eski bakan, Arap koalisyonu heyetinin, ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki Sokotra'ya gittiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı askeri bir heyetin, yaklaşık bir yıldır Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolündeki Sokotra Adası'na gittiği belirtildi.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı askeri bir heyetin, yaklaşık bir yıldır Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolündeki Sokotra Adası'na gittiği belirtildi.

Eski Yemen Balıkçılık Bakanı Fehd Kefayin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sokotra'daki "darbenin" sona ermesi ve adanın durumunun eski haline gelmesi konusundaki çağrıların artmasının ardından Suudi Arabistan'dan bu sorunu çözme yönünde mesajlar geldiğini kaydetti.

Kefayin, Arap koalisyonu sözcüsünün (Türki el-Maliki), GGK'nin adadaki devlet kurumlarını ele geçirmesinden kaynaklanan bu sorunu çözmek üzere beraberindeki askeri heyetle Sokoktra'ya ulaştığını duyurdu.

Eski Bakan, adadaki devlet kurumlarının yeniden faaliyete geçmesi ve hizmet sektöründe yaşanan çöküşün önüne geçilmesi için fiili adımlar beklediklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan'dan ya da koalisyon güçlerinden konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran 2020'de hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ile yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan ve Hint Okyanusu'nda stratejik açıdan oldukça önemi bir konumda bulunan Sokotra'da, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında güç mücadelesi yaşanıyor.

Yemen hükümeti, daha önce pek çok kez, Arap koalisyonuna, GGK'ye "silahlı unsurlarını çekmesi" için baskı uygulama çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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