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Son dakika haberleri... Yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi... Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çokköy'de Mustafa Meşe'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çokköy'de Mustafa Meşe'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bahçede çalışan Meşe ailesi, evden duman yükseldiğini görünce komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine, Domaniç Jandarma ekipleri, 112 Acil servis ekipleri ve Domaniç Belediyesi, Domaniç Orman İşletme ve Çukurca belediyesine ait 5 itfaiye sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi komşular yaptı. Ellerindeki su tankerleri ile yangına müdahale etmeye çalışan köylülerin çabası rüzgarın etkisiyle artan alevlere karşı yetersiz kaldı. İlçe merkezine yakın olan köye itfaiye ekipleri çok kısa sürede gelmelerine rağmen rüzgarında etkisiyle artan alevler kontrolden çıkınca evin avlusu yıkılarak yangına içerden köpükle müdahale eden ekipler, 1,5 saatte yangını kontrol altına aldılar.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında tarihi taş ev yangın sonunda kullanılamaz hale geldi. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri... Yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri... Yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri... Yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri... Yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri... Yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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