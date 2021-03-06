Son dakika haberleri! Yangında hayvanları telef olan besiciye 'İmece' usulü hayvan desteği

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı köyünde ağılında çıkan yangında 56 küçükbaş hayvanı telef olan besiciye, imece usulü bağışlanan küçükbaş hayvanlar teslim edildi.

10 Şubat günü ilçeye bağlı Tuzaklı Köyü'nde küçükbaş hayvancılık yapan Ali Savcı'ya ait ağılda çıkan yangında 56 küçükbaş hayvanı telef olmuştu. Vali Şentürk, Ali Savcı'nın telef olan hayvanlarının telafi edilmesi amacıyla yürütülen "Kendi üreticini destekle" sloganıyla başlatılan çalışmalar kapsamında kaymakamlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bilecik Damızlık Koyun ve Keçi Birliği ile hayırsever vatandaşların destekleriyle bağışlanan 65 küçükbaş hayvanı besiciye teslim etti.

"Telef olan hayvanlarının yerine toplam 65 küçükbaş hayvanı temin edildi"

Besici Savcı'yı köyde ziyaret eden ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Şentürk, "Üreticimizin ağılında çıkan yangında 56 küçükbaş hayvanı telef oldu. Buralar Ertuğrul Gazi'nin otağını kurduğu yerler. Buralar, gelenekler ve yardımlaşma ruhunun yaşatıldığı topraklar. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün organizasyonuyla Kaymakamlığımızın, il genel meclisi üyelerimizin ve besicilik yapan hayırsever vatandaşlarımızın da katkı verdiği örnek çalışma, örnek dayanışma çalışmasıyla üreticimize 45 küçükbaş hayvanı teslim ettik. Damızlık Koyun ve Keçi Birliğinin 20 küçükbaş hayvan desteğiyle üreticimize telef olan hayvanlarının yerine toplam 65 küçükbaş hayvanı temin edilmiş oldu. İmece usulü ile mağdur olan vatandaşımızın yarası sarılmış oldu. Mala gelen yaralar sarılıyor. Burada milletimizin inancından, örf ve geleneğinden gelen güzel bir hasletin tezahürünü yaşadık" dedi.

Vali Şentürk daha sonra Kaymakam Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve beraberindekilerle köylülerle bir araya gelerek sohbet etti ve köy Muhtarı Mehmet Ergün'den bilgi aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı